Barzagli: «Inter, dopo la Roma calendario abbordabile! Lautaro Martinez…»

Inter e Roma si sfidano a San Siro alle ore 18.00 nell’attesissimo match della trentaquattresima giornata di Serie A. Barzagli, opinionista per DAZN, parla dell’importanza del match per entrambe le squadre. Di seguito le sue dichiarazioni

OSTACOLO – Inter e Roma si sfidano alle ore 18.00 in un San Siro caldissimo. Secondo Andrea Barzagli, è una partita importantissima sia per l’una che per l’altra squadra: «Partita che vale tanto per tutte e due le squadre, l’Inter superata la Roma ha un calendario abbordabile mentre la Roma deve anche guardarsi le spalle. Lautaro Martinez si è ritrovato adesso e come potenzialità è uno dei più forti del nostro campionato. Abraham sta facendo un grande campionato, alla prima stagione in Serie A e penso che nessuno se lo sarebbe aspettato. El Shaarawy sta bene, vediamo se la Roma si metterà in attesa per pressare oppure se vorranno andare a prendere il primo palleggio dell’Inter che se esce è micidiale. Ci sono bei duelli, devo dire che con Smalling la Roma ha ritrovato compattezza. Dall’altra parte Skriniar-Abraham è sicuramente un bel duello. Ci sono duelli decisivi in questa partita perché con questi moduli gli esterni si annullano a volte e quindi chi ha meglio può risolvere la partita».