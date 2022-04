Perisic: «La Roma sta bene ma anche noi! Futuro? Non parlo! Sto bene»

Perisic ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Roma, sfida valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

SOLO PRESENTE – Ivan Perisic parla così ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Roma: «La Roma sta bene ma stiamo bene anche noi. Oggi sarà una partita importante come tutte quelle che vengono. Ogni partita per noi è come una finale, si parte oggi e si prosegue con Bologna, Udinese e tutte le altre. Non parlo del futuro, parlo del presente: sto bene e voglio fare il massimo. Del futuro parliamo dopo».