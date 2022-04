Bucciantini: «Inter, la positività fa la differenza! Dimarco dal 1′? Un motivo»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato dell’imminente gara tra Inter e Roma. Qualche considerazione sulla scelta di Inzaghi di inserire dal 1′ Dimarco

POSITIVITÀ MENTALE − Le parole Bucciantini sul ritorno di Mourinho e il momento dei nerazzurri: «Mourinho vive di sfida, ieri non ha parlato e secondo me lo ha fatto per cortesia verso l’Inter. Ora la sua squadra funziona e ha giocatori difficili da marcare e prevedere. Noi abbiamo parlato molto dell’Inter in campo, ma è la positività che fa la differenza. L’Inter non stava male, si era bloccata nel derby. A Liveroool ha fatto una super partita ma era quella dove aveva meno da perdere. A Torino è tornata la positività mentale, che sarà quella a fare la differenza in questa volata finale. Il Milan è una squadra positiva che con tre gol ha fatto 12 punti. Saper fare il massimo è un atteggiamento positivo e l’Inter a Torino ha fatto quello».

SCELTE − Così Bucciantini sulla formazione schierata da Inzaghi (vedi articolo): «Di quelle davanti l’Inter si nutre meglio del pubblico. Napoli e Milan non è li che stanno costruendo la classifica. Oggi gioca l’Inter titolare. Dimarco per Bastoni? Mossa già ripetuta contro il Verona e funzionò perché si spinge in avanti, si smarca bene. Inzaghi lo sente meglio di Bastoni lo spazio. Anti Brozovic? Quando lui non ha giocato l’Inter è andata in difficoltà e mancava anche de Vrij. All’Inter oggi tante fonti di gioco: Dimarco, Dzeko».