Barzaghi: «Inzaghi, mentalità di Coppa in campionato! Andata strana»

Durante il suo collegamento con Sky Sport per svelare le ultime sulla possibile formazione di Simone Inzaghi per il derby (vedi articolo), l’inviato Matteo Barzaghi ha parlato delle sue sensazioni in vista proprio della partita di San Siro

MENTALITÀ – Matteo Barzaghi ha svelato così le sue sensazioni sul confronto tra i due allenatori di Inter e Milan in programma domenica sera: «Inzaghi deve provare a portare la mentalità di Coppa anche in campionato. Da quando è sulla panchina dell’Inter ha prevalso su Pioli in Coppa Italia lo scorso anno e in Supercoppa quest’anno. In campionato meglio invece Pioli. Nel derby di andata la sconfitta è stata strana, per cui ora adesso il tecnico nerazzurro vuole migliorare il suo score in Serie A contro i rossoneri».