Inter-Milan, Pioli pensa a una svolta tattica: centrocampo inedito – Sky

Oltre a Simone Inzaghi (vedi articolo), anche Stefano Pioli ragiona sulla possibile formazione da schierare nel derby Inter-Milan di domenica sera. Secondo Manuele Baiocchini di Sky Sport, il tecnico rossonero starebbe ragionando su una svolta tattica importante a centrocampo

NOVITÀ – Un centrocampo totalmente inedito quello a cui sta pensando Stefano Pioli in vista di Inter-Milan di domenica. Secondo quanto riporta l’inviato Manuele Baiocchini, il tecnico rossonero sta pensando di schierare Messias in un centrocampo a tre insieme a Krunic e Tonali. Questo per sopperire all’assenza di Bennacer e garantire qualità a centrocampo, lasciando così Pobega in panchina dal primo minuto. In difesa certo il ritorno di Kjaer al fianco di Kalulu, con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni.