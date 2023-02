Inzaghi, dubbio davanti per Inter-Milan: uno sicuro e un ballottaggio – Sky

Si è svolto l’allenamento ad Appiano Gentile, dal quale sono arrivate possibili indicazioni sulle scelte di Simone Inzaghi per Inter-Milan. Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport, ha sottolineato il dubbio in attacco tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku

BALLOTTAGGIO IN ATTACCO – Grande abbondanza per Simone Inzaghi, che torna ad avere tutti i giocatori a disposizione. Il tecnico nerazzurro ragiona sulla possibile formazione di Inter-Milan, con un dubbio in particolare in attacco. Come riporta l’inviato Matteo Barzaghi, Lautaro Martinez partirà sicuramente da titolare. Ancora indecisione, invece, sul partner d’attacco. Romelu Lukaku sta ritrovando la forma e sarebbe pronto a scendere in campo, ma al momento Edin Dzeko – che in Coppa Italia contro l’Atalanta ha riposato – è in vantaggio sul belga.