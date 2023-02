Longhi: «Nel secondo tempo di Inter-Atalanta ho rivisto il Lukaku di Conte»

Bruno Longhi, ospite nell’edizione odierna di Microfono Aperto, commenta la prestazione di Romelu Lukaku contro l’Atalanta

PASSO IN AVANTI – Bruno Longhi ha parlato della prestazione di Romelu Lukaku contro l’Atalanta, evidenziando come il belga abbia fatto un passo in avanti: «Nel primo tempo non mi è piaciuto, mentre nella ripresa ho rivisto il Lukaku di Conte. È stato bravissimo nel gestire i palloni rilanciati dal proprio portiere anticipando il difensore avversario, poi è stato bravo a smistare. Ho visto un passo in avanti e questo fa ben sperare i tifosi dell’Inter».