Milan al lavoro verso il derby con l’Inter: un ex nerazzurro in gruppo

Prosegue la marcia di avvicinamento al derby di San Siro tra Inter e Milan in programma domenica sera. I rossoneri hanno svolto la penultima seduta di allenamento, con anche la presenza in gruppo di un ex nerazzurro: Zlatan Ibrahimovic

PENULTIMO ALLENAMENTO – Altra seduta di allenamento in casa Milan in vista del derby di domenica sera contro l’Inter, con anche la presenza di Maldini e Massara. Attivazione muscolare per iniziare e poi focus tattico a precedere la partitella a campo ridotto. In gruppo anche l’ex nerazzurro Zlatan Ibrahimovic, che in questa stagione non e ancora sceso in campo a causa di numerosi problemi fisici. Domani l’ultimo allenamento per i rossoneri prima della grande sfida.