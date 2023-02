Galante: «Il derby è una partita a sè. L’Inter non ha punti deboli»

Fabio Galante, ospite a Radio Sportiva commenta il derby tra Inter e Milan in programma domenica sera. L’ex giocatore nerazzurro ribadisce come la stracittadina sia una partita a sè

DIFFICILE DA INQUADRARE – Ecco il commento di Fabio Galante riguardo al derby di domenica tra Inter e Milan: «Difficile inquadrare il derby. Ho avuto la fortuna di giocarne diversi. Credetemi, non conta la classifica o lo stato di forma o gli assenti, è una partita a sè. L’Inter sulla carta parte avvantaggiata, ma entrambe le squadre hanno il 50% di possibilità di vincere. Novità in cabina di regia? Non so le ultimissime per quanto riguarda l’Inter. Non so se Brozovic riuscirà a recuperare e se lo metterà in campo. Calhanoglu ha fatto grandissime partite e si è inserito alla grande. Io ero a vedere Inter-Atalanta e il centrocampo dell’Inter è ottimo. L’Inter in questo momento non ha grandissimi punti deboli, nemmeno in difesa. Poi l’attacco con quei nomi è forte».