Ballardini: «Contro l’Inter non bravi. Dai giocatori voglio una cosa»

Alla vigilia della sfida della Cremonese contro il Lecce, il tecnico Davide Ballardini ha parlato in conferenza stampa. Tornando sulla sfida della scorsa settimana persa per 1-2 contro l’Inter

POCA BRAVURA – Davide Ballardini torna sulla gara persa con l’Inter la scorsa settimana: «Quello che non vogliamo è che i nostri giocatori non si preparino: loro devono sempre prepararsi in campo, sia che siano vicini o lontani dalla palla. Contro l’Inter non siamo stati così bravi. Ci può stare che poi giochi sopra, con un lancio lungo, se ti pressano alto, però comunque ti devi predisporre nel modo giusto. E ti devi allenare per fare questo, per avere tante soluzioni di gioco».