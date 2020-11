Baresi: “Il Milan può giocarsela con tutti. Scudetto? Dipende da noi”

Franco Baresi, ex capitano del Milan e oggi vicepresidente onorario del club, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” della lotta scudetto e delle possibilità dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni

ASPETTATIVE – Franco Baresi, assieme a tutto il Milan, ci crede: la parola scudetto non è più un tabù, alla luce del bruciante avvio di stagione e dal ritardo accumulato da Inter e Juventus. Il vicepresidente onorario rossonero ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport”: «Questo Milan sta raccogliendo il lavoro degli anni passati. Dopo il lockdown, è scattato qualcosa dentro ai calciatori. Hanno dimostrato di avere qualità, ora c’è consapevolezza di poter competere con tutti, in campionato, e tutti stanno rendendo alla grande. Cosa è cambiato rispetto all’anno scorso? È stato bravo Stefano Pioli a stimolare e coinvolgere tutti i calciatori col suo modulo, facendoli esprimere per quello che sono. Scudetto? Il Milan deve pensare sempre in grande e avere coraggio. La squadra sa che se la può giocare con tutti, ha continuità e questo è fondamentale per avere fiducia, perché ti rendi conto che dipende tutto da te, con tutto il rispetto per gli altri. Mi ricorda il primo Milan di Arrigo Sacchi».