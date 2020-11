Sassuolo, buone notizie per De Zerbi: un giocatore negativo al Coronavirus

Sassuolo, buone notizie per De Zerbi: un giocatore...

Roberto De Zerbi Sassuolo-Udinese

Buone notizie in casa Sassuolo, che tra due giornate di campionato – precisamente il 28 novembre – affronterà l’Inter al Mapei Stadium. Filip Djuricic, infatti, è risultato negativo al Coronavirus per la gioia del tecnico De Zerbi.

COMUNICATO – “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica che Filip Djuricic ha effettuato controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19 il cui esito ha confermato la negativizzazione; a seguito delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, nella giornata odierna il calciatore ha già lavorato con il gruppo. Sono negativizzati anche i due membri dello staff”. Questo il comunicato con cui la società neroverde – allenata da Roberto De Zerbi – ha annunciato la negativizzazione al Covid del proprio attaccante. Una buona notizia in vista della ripresa del campionato, con anche la sfida contro l’Inter in programma tra due giornate, il 28 novembre.