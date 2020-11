Inter su Szoboszlai? Un ex lo consiglia: “Ãˆ un gioiello. A gennaio…”

Inter su Szoboszlai? Un ex lo consiglia: “È un gioiello. A gennaio…”

Dominik Szoboszlai continua a incantare l’Europa. Il centrocampista del Red Bull Salisburgo è già entrato nell’ottica dei grandi club, tra cui anche l’Inter. Proprio un ex nerazzurro, Lothar Matthaus, ha parlato al Munchner Abendzeitung elogiando il giocatore.

CONSIGLIATO – Dominik Szoboszlai è un pezzo pregiato del calciomercato europeo. Il centrocampista ungherese – attualmente in forze al Red Bull Salisburgo – è entrato nel taccuino di diversi club europei. Tra questi anche l’Inter. Un ex nerazzurro, Lothar Matthaus, ha parlato del giocatore in termini di elogio: «Parliamo di un grande giocatore che ha fatto vedere di che pasta è fatto anche contro l’Islanda. È un gioiello, uno come Kai Havertz. In Ungheria è già stato paragonato anche al grande Ferenc Puskas. Parliamo davvero di un giocatore fantastico, che agisce a centrocampo, ma anche sulla fascia. A gennaio potrebbe passare al Red Bull Lipsia, ma io sono convinto che sia anche sulla lista di diversi top club europei».

Fonte: Munchner Abendzeitung