Barella, nuovo record in Serie A durante Inter-Salernitana: il dato

Nicolò Barella ha centrato un nuovo record nel campionato di Serie A nel corso di Inter-Salernitana: il dato riportato dal club nerazzurro.

RECORD – Nicolò Barella è stato autore di due assist nel corso di Inter-Salernitana. Si tratta di quelli che hanno propiziato i primi due gol della squadra nerazzurra, realizzati entrambi da Lautaro Martinez. In questo modo il centrocampista italiano è salito a quota 9 assist facendo segnare un record nel campionato di Serie A, come ha riportato la stessa Inter tramite il proprio account Twitter. “👏 | BARE Nuove record per Nicolò Barella che sale a quota 9️⃣ assist in questa @SerieA #ForzaInter #InterSalernitana“.

Fonte: Twitter Inter