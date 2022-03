Padovan: «Juventus, giuste riflettere su Dybala. Napoli-Milan, chi perde…»

L’Inter ha già giocato la sua partita vincendo 5-0 contro la Salernitana nella serata di venerdì. Questa sera si gioca Napoli-Milan, un big match che potrebbe dire molto sulla corsa scudetto. Ecco il pensiero di Giancarlo Padovan anche sul possibile acquisto di Paulo Dybala.

DECISIVA – L’Inter attende l’esito di Napoli-Milan, sfida di questa sera. I nerazzurri hanno già conquistato i tre punti in questa giornata. Ecco il pensiero di Padovan a Sky Sport. «Dybala? Sono sei infortuni in stagione e i tempi di recupero sono lunghi. Le riflessioni di Arrivabene sul rinnovo sono da fare, guardando i numeri ma anche il minutaggio. Quanto pesa Napoli-Milan? Tanto se una delle due perde per lo scudetto è fuori secondo me. Con un pareggio gode l’Inter perché vincendo a Bologna andrebbe a +3. Una delle due deve vincere, il pareggio serve all’Inter anche se ti tiene un po’ a galla».

Fonte: Sky Sport