Banega: “Inter, fu stagione complessa. Ricordo la tripletta all’Atalanta”

Ever Banega, centrocampista del Siviglia, nel corso di una lunga intervista concessa al portale “Calciomercato.it” ha parlato della sua esperienza all’Inter, nella stagione 2016/2017, conclusasi dopo appena un anno di militanza tra le fila nerazzurre.

STAGIONE COMPLESSA – Ever Banega ricorda così il suo periodo all’Inter: «Inter? Sì, fu una stagione complessa. Con tanti cambi d’allenatore è complicato ottenere continuità di risultati. Io, però, cerco sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno: personalmente fu un anno bello, conobbi un altro calcio, una nuova cultura. Ogni esperienza ha il suo risvolto positivo. Ricordo più bello? Domanda molto semplice (ride, ndr). Senza dubbio, la gara contro l’Atalanta. Giocai 70 minuti, segnai tre gol e firmai due assist. Vincemmo 7-1, e non era una sfida facile: i bergamaschi vivevano un buon momento, erano sesti. Quel giorno mi riuscì tutto alla perfezione. E chissà cosa sarebbe accaduto se avessi giocato 90 minuti (ride, ndr). Fu la mia prima ed unica tripletta in carriera».

Fonte: Mirko Calemme – Calciomercato.it