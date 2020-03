Paventi: “Inter, calo importante. Da recuperare soliditÃ  in difesa. Eriksen…”

Paventi: “Inter, calo importante. Da recuperare solidità in difesa. Eriksen…”

Condividi questo articolo

Andrea Paventi, intervenuto su “Sky Sport 24”, ha parlato del momento dell’Inter dopo la sconfitta contro la Juventus. Il giornalista analizza il momento dei nerazzurri, reduci da un periodo poco brillante. Si attende, inoltre, l’inserimento di Christian Eriksen.

IN CALO – Andrea Paventi analizza il momento dell’Inter, apparsa in calo nelle ultime uscite: «Inter, calo importante. Considerando le prime sette del girone d’andata e quelle del girone di ritorno la costante è la sconfitta con la Juventus. Quindi una distanza con questa squadra c’è. C’è stata una frenata, è evidente: la sconfitta con la Lazio e un po’ troppi pareggi. L’Inter è comunque lì in classifica, ma un salto di qualità dovranno farlo i giocatori e l’allenatore. Ritrovando dei giocatori che avevano fatto la differenza, come Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Oltre all’inserimento di Christian Eriksen. Oltre a questo bisogna recuperare la solidità difensiva. Con il ritorno di Samir Handanovic sarà più semplice».