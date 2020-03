Inter-Getafe, squadra di Conte al lavoro per preparare la sfida: due gruppi

Inter-Getafe si avvicina e la squadra nerazzurra, guidata da Antonio Conte, è al lavoro per preparare la sfida di Europa League in programma giovedì. Il report dell’allenamento odierno, il giorno dopo la sconfitta contro la Juventus.

AL LAVORO – Inter-Getafe si avvicina e gli uomini di Antonio Conte sono al lavoro per preparare la sfida di Europa League. Di seguito il report dell’allenamento odierno: “Dopo il match contro la Juventus, oggi la squadra è tornata sui campi del Centro Sportivo Suning. Nell’allenamento pomeridiano i nerazzurri hanno svolto una seduta divisa in gruppi: lavoro aerobico in campo per i giocatori impegnati all’Allianz Stadium e una serie di partitelle a campo ridotto ad alta intensità per tutti gli altri”.

