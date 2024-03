Attacco e difesa: l’Inter segna da ogni posizione in campo – CdS

L’Inter vede lo scudetto e ringrazia i suoi uomini. Tanti i gol messi a segno fino ad oggi, spiega il Corriere dello Sport: con Inzaghi che può contare su una varietà di qualità.

TUTTI – Dal dominio contro Lecce e Atalanta, fino ad arrivare alle vittorie contro Genoa e Bologna. L’Inter di Simone Inzaghi sa vincere in tutte le salse e lo fa con tutti i calciatori a sua disposizione. I nerazzurri sanno andare in gol in una maniera disarmante, e anche con diversi nomi. Anche grazie a questa qualità l’Inter – a oggi – è sempre più vicina al ventesimo scudetto della sua storia. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter arriva a questo periodo dell’anno con la massima espressività in termini di gol. Tanti gli uomini decisivi, tutti i reparti sono andati in gol. Sono 7 i gol dei difensori, l’ultimo quello vincente al Dall’Ara di Yann Bisseck, uno in più invece per gli esterni. Poi 22 gol da parte dei centrocampisti e ben 45 dagli attaccanti, con Lautaro Martinez che sogna la scarpa d’oro. In 11 occasioni sono arrivati tre o più gol, spiega il quotidiano, in altre 8 partite invece è bastato vincere di misura. Proprio questo ha permesso all’Inter di sapersi trasformare e saper andare al gol in diverse occasioni. Basta pensare alle ultime due uscite e ai gol di Kristjan Asllani, Alexis Sanchez e Yann Bisseck: considerati come dei rincalzi, l’Inter ha portato a casa sei punti fondamentali per lo sprint finale verso lo scudetto.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia