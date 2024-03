VIDEO – Bologna-Inter 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Inter, anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



IL GRANDE VUOTO – Bologna-Inter 0-1 nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. La decima vittoria su altrettante partite nel 2024 in campionato vede l’Inter andare a +18 sulle inseguitrici. Il Bologna prova a infuocare l’ambiente, ma la capolista frena l’entusiasmo: al 10′ bella palla di Carlos Augusto per Alexis Sanchez e tiro sul primo palo respinto da Lukasz Skorupski. Poco dopo liberato Matteo Darmian in area e tiro di poco a lato. Ancora Inter al 21′, recupero palla di Marcus Thuram in area su Victor Kristiansen, assist per Nicolò Barella e Skorupski lo ipnotizza. Ma al 37′ il cross spettacolare lo fa Alessandro Bastoni, difesa tagliata e l’altro braccetto Yann Bisseck si inserisce al meglio facendo 0-1 di testa. Nella ripresa il Bologna attacca a testa bassa, ma senza creare vere occasioni per trovare il pareggio. Ne ha una Joshua Zirkzee al 78′ su errore in uscita, Yann Sommer gli blocca il suo sinistro. L’Inter soffre e porta a casa una vittoria molto preziosa.

BOLOGNA-INTER – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Bologna-Inter dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.