VIDEO – Fiorentina-Roma 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Roma, posticipo della ventottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



GROSSO SPRECO – Fiorentina-Roma 2-2 nel posticipo della ventottesima giornata di Serie A. La Roma evita a recupero scaduto la seconda sconfitta con Daniele De Rossi allenatore: l’Inter resta l’unica ad aver battuto il nuovo tecnico. Fiorentina avanti al 18′, su corner da destra la palla passa e di testa Luca Ranieri mette in rete. Al 38′ l’ex Andrea Belotti si libera e calcia, salva Leandro Paredes sulla linea a Mile Svilar battuto. Roma in difficoltà per il primo tempo, ma al 58′ pareggia con cross di Angelino deviato e colpo di testa vincente di Houssem Aouar. Torna a segnare l’algerino, a lungo oggetto misterioso della stagione giallorossa. Ma la Fiorentina torna avanti al 69′, con cross da destra e sponda di Belotti per controllo a centro area e battuta di Rolando Mandragora. I viola potrebbero anche chiuderla, quando Belotti va via a Paredes che lo tira giù: rigore, netto. Non c’è Nicolas Gonzalez che ha sbagliato gli ultimi due, sostituito all’intervallo, non calcia Giacomo Bonaventura che ha fallito col Sassuolo ma Cristiano Biraghi. Anche lui non trasforma: para Svilar. Sono quattro minuti di recupero, prolungati per dei cambi, e al 95′ la Roma pareggia con una sponda di Evan N’Dicka per il destro di Diego Llorente che vale un punto.

FIORENTINA-ROMA – GLI HIGHLIGHTS

