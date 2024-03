Arnautovic, altro infortunio: l’Inter cerca una punta. Ballottaggio +1 – TS

I ripetuti problemi fisici di Arnautovic, che si è infortunato anche in Bologna-Inter, fanno sì di non potersi fidare al 100% dell’austriaco per la prossima stagione. Dove la sensazione è che il reparto offensivo sarà composto da cinque attaccanti anziché quattro. Tuttosport fa due nomi ‘interni’.

UNO IN PIÙ – L’infortunio di Marko Arnautovic in Bologna-Inter non è certo il suo primo in carriera. Né tantomeno l’unico degli ultimi anni. Aveva già saltato sedici partite nei due anni in rossoblù, soprattutto nella scorsa stagione, e si era infortunato a Empoli sei mesi fa. Per il risentimento ai flessori della coscia destra stamattina esami strumentali, così come per Carlos Augusto, con Atlético Madrid-Inter sicuramente da escludere e la possibilità di riaverlo solo dopo la sosta. Ma è chiaro che le condizioni di Arnautovic preoccupino anche in ottica della prossima stagione. Lì ci sarà la nuova Champions League, con otto partite di minimo garantito, e soprattutto il nuovo Mondiale per club a giugno 2025. Motivo per cui servirà un reparto con cinque attaccanti. Tuttosport parla di ballottaggio interno fra Alexis Sanchez, in scadenza e che farà trentasei anni a dicembre, e Valentin Carboni che però potrebbe necessitare di giocare con più continuità. Salvo offerte per Arnautovic, che porterebbero l’Inter a dover comprare un altro attaccante oltre a Mehdi Taremi già preso.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini