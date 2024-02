Atletico Madrid a -3 dall’Inter: turnover in un reparto col Las Palmas

L’Atletico Madrid alle 14 scenderà in campo contro il Las Palmas in Liga, a tre giorni dal match contro l’Inter. Simeone fa turnover in un reparto preciso.

TURNOVER − Alle 14 in campo Atletico Madrid contro Las Palmas, match valido per la venticinquesima giornata di Liga. Diramate le formazioni ufficiali. Simeone risparmia in vista dell’Inter tutto l’attacco titolare. Oltre all’infortunato Alvaro Morata, fuori anche Griezmann e Depay. Giocano Correa e Llorente. Quest’ultimo adattato come centravanti. Di seguito la formazione ufficiale dei Colchoneros:

Così invece il Las Palmas: Valles; Álex Suárez, Coco, Mika Marmol, Cardona; Perrone, Kirian, Javi Muñoz; Marvin, Sandro e Munir.