Caressa: «Lautaro Martinez, condizione ideale. Vi spiego perché»

Fabio Caressa ha parlato di Lautaro Martinez e del possibile rinnovo dell’attaccante argentino nonché capitano dell’Inter.

LAUTARO MARTINEZ – Queste le parole di Fabio Caressa su Lautaro Martinez nel corso di Deejay Football Club, in onda su Radio Deejay. «Devo dire anche che non sono sicuro che fuori da Milano e dalla condizione attuale possa essere lo stesso Lautaro, nel senso che, secondo me, è nella condizione ideale perché si sente al centro della squadra. È diventato il leader a tutti gli effetti, non solo il capitano della squadra. E, secondo me, se vai in un’altra realtà non è detto che trovi una squadra più forte innanzitutto. E poi perché abbiamo detto quant’è forte l’Inter in questo momento. E non è detto che tu abbia la stessa posizione. Quindi io farei delle valutazioni molto attente se fossi nel suo entourage e, ripeto, fino adesso si era parlato tranquillamente di rinnovo. Ma io non credo che il problema sia il rinnovo o meno. Magari rinnova, però questo, come abbiamo visto con Osimhen, non vuol dire che poi resti necessariamente».