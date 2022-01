Assogna: «Inter, bravi i dirigenti a prendere Inzaghi. Tecnico di livello»

Paolo Assogna, ospite negli studi di Sky Sport 24, fa i complimenti ai dirigenti dell’Inter per come si sono mossi in estate e soprattutto per aver scelto Inzaghi come allenatore

OTTIME SCELTE − Assogna elogia le mosse estive dell’Inter: «Se ne va Antonio Conte, se ne vanno Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, arriva un allenatore bravo e di livello come Simone Inzaghi che arrivava però da un contesto competitivo inferiore. Bravo chi lo ha preso e chi ha preso i giocatori costruendo una squadra molto forte che gioca bene. Mercato ottimo sia per qualità che per soldi sborsati».