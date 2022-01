Digne-Inter, addio dall’Everton sicuro. Tre club di Premier League su di lui

Lucas Digne lascerà sicuramente l’Everton in questa sessione di mercato. Sulle sue tracce c’è anche l’Inter oltre a tre club di Premier League

CONCORRENZA − Digne dirà addio all’Everton in questa sessione di mercato. Sul giocatore, c’è da un po’ di tempo anche l’Inter che è alla ricerca di un esterno sinistro che possa prendere le veci di vice Ivan Perisic. Fabrizio Romano, tramite un tweet, ha aggiornato sulla situazione del giocatore: «Lucas Digne lascerà l’Everton, mai stato in dubbio. Tre club di Premier League interessati, la prossima settimana sarà fondamentale – il Chelsea è ancora in attesa di decidere sulla situazione terzino sinistro. Ancora una volta, Digne non si unirà al Newcastle».