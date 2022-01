Bologna-Inter e non solo: domani i provvedimenti del Giudice Sportivo

L’esito di Bologna-Inter e delle altre tre gare rinviate durante la ventesima giornata di Serie A saranno pubblicati nella giornata di domani dal Giudice Sportivo. 3-0 a favore dei nerazzurri?

DECISIONE − Gli esiti delle quattro gare del 6 gennaio rinviate causa Covid-19 saranno pubblicati nella giornata di domani dal Giudice Sportivo. Questo il tweet del giornalista Franco Ordine: «Il giudice sportivo della Lega di serie A, impegnato nei lavori dell’assemblea che si svolge questo pomeriggio da remoto, pubblicherà domani il bollettino con i provvedimenti riferiti alla giornata di ieri 6 gennaio 2022». La decisione è quella relativa al 3-0 a tavolino da assegnare contro Bologna, Torino, Salernitana e Udinese. Le quattro squadre che non si sono presentate al fischio d’inizio delle rispettive gare. Occhio a Bologna-Inter con l’errore formale dei felsinei che, nonostante il mancato arrivo allo stadio, hanno diramato la formazione alla Lega Serie A. Nel caso in cui, il Giudice Sportivo dovesse assegnare lo 0-3 a tavolino per l’Inter allora Hakan Calhanoglu potrà essere arruolabile per Inter-Lazio.