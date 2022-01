Inter-Lazio, nerazzurri in campo ad Appiano: Inzaghi attende Dzeko

Inter-Lazio sarà di fatto la prima partita dei nerazzurri nel 2022 dopo lo stop contro il Bologna causa Covid-19. I nerazzurri di Inzaghi sono tornati oggi in campo per dare il via ai lavori, con un Edin Dzeko pronto a rientrare in gruppo (vedi articolo)

LAVORI IN CORSO – Inter-Lazio è la sfida in programma domenica a San Siro alle ore 20.45, valevole per la ventunesima giornata di Serie A. I nerazzurri, che contro il Bologna non hanno giocato dopo lo stop dell’AUSL ai rossoblù, sono tornati oggi in campo ad Appiano Gentile per dare il via alla preparazione in vista dei biancocelesti. Simone Inzaghi ha il gruppo al gran completo, in attesa del rientro definitivo di Edin Dzeko. Il bosniaco infatti è risultato negativo al tampone rapido e oggi ha svolto lavoro personalizzato, non appena avrà l’esito del tampone molecolare potrà aggregarsi al resto della squadra.