Assogna: «Croazia? Pesa l’assenza di Perisic, mancheranno gli strappi»

Paolo Assogna, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’impegno che vedrà in campo oggi la Croazia contro la Spagna per gli ottavi di finale di Euro 2020. I croati saranno privi di Ivan Perisic, risultato positivo al covid. Il giocatore dell’Inter sarà un’assenza pesante per la nazionale balcanica.

ASSENZA PESANTE – Quella di Ivan Perisic sarà senza dubbio un’assenza pesante per la Croazia contro la Spagna. Il commento di Paolo Assogna: «La Croazia ha Kovacic, Modric e Brozovic che fanno un possesso pala di qualità e che ha senso. Cosa completa questo tipo di calcio? Il cambio di passo. Il cambio di passo lo dà Perisic. Questo centrocampo si completa nel momento in cui hai il giocatore che fa lo strappo e va in area di rigore in modo determinante, è un’assenza pesante».