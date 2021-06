Inter-Bellerin, non c’è fretta: si lavora per convincere l’Arsenal – SM

Hector Bellerin è il nome sul taccuino mercato dell’Inter in vista della ormai certa cessione di Hakimi al PSG. Per portare lo spagnolo a Milano bisognerà lavorare sull’Arsenal, che al momento non ha fretta ma non chiude del tutto alla cessione.

Il nome di Hector Bellerin è entrato prepotentemente nel taccuino mercato dell’Inter come possibile sostituto di Hakimi, destinato ormai al PSG. Secondo “Sport Mediaset” l’Arsenal non chiude alla cessione, ma in questo momento fa una valutazione di 20-25 milioni che l’Inter non vuole spendere. I nerazzurri non hanno fretta e hanno capito che se non dovessero arrivare altre offerte il club londinese potrebbe aprire al prestito. Ci vorrà pazienza, entrambi i club non vogliono correre e lavoreranno con pazienza nelle prossime settimane.