Anche la Roma allunga sull’Inter. Udinese, Pereyra disastroso

La Roma non sbaglia come hanno fatto Inter, Juventus e Milan nel weekend e si prende tre punti per consolidare il terzo posto. I giallorossi battono 3-0 l’Udinese e devono ringraziare Pereyra, assoluto protagonista in negativo.

SPERANZA VANA – La Roma si porta a +5 sulla quinta, ossia l’Inter, e prosegue la sua corsa Champions League pur senza entusiasmare. I giallorossi di José Mourinho battono 3-0 l’Udinese, che deve recriminare soprattutto con se stessa per l’esito del match. Dopo poco più di mezz’ora tutto sommato equilibrata angolo dalla destra, colpo di testa di Andrea Belotti destinato fuori di un metro che Roberto Pereyra respinge di mano in maniera casuale ma sciagurata. L’arbitro Antonio Giua non se ne accorge, ma il ricorso al VAR è inevitabile: rigore. Calcia Bryan Cristante, palo a Marco Silvestri battuto ma il primo a prendere la respinta è Edoardo Bove: 1-0 al 37’. Contropiede al 55’, Belotti fa metà campo palla al piede e serve sulla destra il solissimo Lorenzo Pellegrini che firma il raddoppio. Il capitano della Roma esulta scusandosi per l’errore dal dischetto col Feyenoord giovedì in Europa League. A venti minuti dalla fine un rigore ce l’ha anche l’Udinese, per fallo di mano di Gianluca Mancini su tiro di Lazar Samardzic. Dagli undici metri Pereyra, per distacco il peggiore in campo, si fa parare il tiro da Rui Patricio e fa ancora un favore alla Roma. Nel primo dei cinque minuti di recupero cross di Leonardo Spinazzola e di testa gira nel 3-0 Tammy Abraham, tornato a tempo di record dall’infortunio alla spalla di giovedì.