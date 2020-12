Amoruso: “Scudetto? Dico Inter piÃ¹ di Milan e Juventus. Pirlo? Classifica…”

Amoruso: “Scudetto? Dico Inter più di Milan e Juventus. Pirlo? Classifica…”

Inter, la corsa scudetto con Milan e Juventus si fa sempre più interessante, con i rossoneri che vincono ancora mentre la Juventus fermata dalla Fiorentina. Ne parla Nicola Amoruso, ex giocatore della Juventus oggi operatore di mercato, intervistato da “TuttoMercatoWeb”.

SCUDETTO – Lotta scudetto sempre più interessante tra Inter, Juventus e Milan. Ne parla Nicola Amoruso: «Scudetto? Dico l’Inter. Anche in virtù dell‘eliminazione dalla Champions potrà concentrarsi sul campionato. Milan protagonista? Sì, ma credo più all’Inter. Il Papu Gomez potrebbe andare al Milan».

LA JUVENTUS – Juventus in un momento di difficoltà soprattutto dopo lo stop casalingo contro la Fiorentina: «Non so quali siano i motivi di queste difficoltà e cosa succeda. La classifica però parla chiaro. Mi aspetto un confronto per capire cosa migliorare. Serve uno scatto, che deve partire dai giocatori più rappresentativi. Pirlo? È alla prima esperienza, deve crescere e lo sa bene anche lui. Ma fa parte di un percorso. Nonostante la sua poca esperienza ci aspettavamo una Juventus un po’ più avanti in classifica. Mi sembra che la Juve abbia smarrito la capacità di andare oltre le difficoltà».

Fonte: tuttomercatoweb.com