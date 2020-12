Verona-Inter 1-2, cinque dati statistici che potresti non...

Verona-Inter 1-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Antonio Conte Verona-Inter

Verona-Inter 1-2 di ieri sera ha fatto chiudere al meglio il 2020 ai nerazzurri, con la settima vittoria consecutiva (vedi articolo). Aver prolungato la serie positiva non è però l’unico dato confortante con cui si è arrivati a fine anno: ecco le statistiche dal match conclusivo.

TRE – Le stagioni consecutive in cui l’Inter chiude l’anno solare con una vittoria nell’ultima partita disputata. Dopo lo 0-0 contro la Lazio del 30 dicembre 2017 sono arrivati lo 0-1 a Empoli del 29 dicembre 2018 e il 4-0 al Genoa del 21 dicembre 2019, prima di ieri.

NOVE – I Verona-Inter consecutivi in cui i nerazzurri hanno realizzato almeno due gol, ossia tutti quelli del terzo millennio. La serie positiva al Bentegodi si è aperta il 23 gennaio 2000, con un 1-2 in rimonta firmato da due nomi d’eccezione: Alvaro Recoba e Roberto Baggio. L’ultima partita “meno prolifica” è la vittoria per 0-1 del 3 novembre 1996, con uno splendido gol di Javier Zanetti nel finale.

VENTIDUE – I mesi esatti (a oggi) dal precedente gol di Milan Skriniar. Lo slovacco non finiva sul tabellino dei marcatori, in tutte le competizioni, dal 24 febbraio 2018, quando aveva aperto una vittoria per 2-0 contro il Benevento al Meazza.

VENTOTTO – Gli anni di imbattibilità al Bentegodi contro l’Hellas. L’ultimo Verona-Inter che ha visto una vittoria dei padroni di casa risale al 9 febbraio 1992, con gol di Ezio Rossi a metà del primo tempo. Nei successivi dieci precedenti sette successi esterni e tre pareggi. Quella è anche, in assoluto, l’ultima volta che gli scaligeri hanno conquistato i tre punti nello scontro diretto.

TRENTAQUATTRO – I gol segnati dall’Inter nelle prime quattordici giornate di Serie A. Non succedeva da sessant’anni, ossia dalla stagione 1960-1961, quando la formazione allenata da Helenio Herrera ne realizzò altrettanti nel parziale di inizio.