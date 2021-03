Amoruso: Â«Inter? Conte ha fatto un miracolo! Ha stravolto l’ambienteÂ»

Amoruso: «Inter? Conte ha fatto un miracolo! Ha stravolto l’ambiente»

Antonio Conte Inter

L’Inter di Conte è prima in classifica con 6 punti di vantaggio sul Milan e 10 sulla Juventus. Dopo l’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League per mano del Porto di Conceicao (vedi articolo), si discute sulla possibilità che i bianconeri di Pirlo possano puntare ai nerazzurri. Nicola Amoruso – intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24” – è un po’ scettico

IDEE CHIARE – L’Inter di Antonio Conte è prima in classifica con un vantaggio di 10 punti sulla Juventus di Andrea Pirlo. Secondo Nicola Amoruso, il distacco è troppo ampio: «Anche per me sono tanti dieci punti, al cospetto poi di una squadra come l’Inter che sta facendo grandi cose. Conte in poco tempo ha stravolto ambiente e mentalità, un allenatore che ha fatto un miracolo perché possa piacere o meno l’Inter ha grande identità e idee chiare. È forte nella testa, nelle gambe e anche nella qualità. Quindi penso che difficilmente lascerà spazio agli avversari».