Amelia: «Lukaku l’ideale per Inzaghi! Mercato Inter molto intelligente»

Amelia, ex portiere – tre gli altri – del Milan, su Sky Sport ha parlato del mercato dell’Inter e in particolare l’interesse per Lukaku e Dybala.

IL MERCATO – Marco Amelia dice la sua riguardo il mercato dei nerazzurri: «Sappiamo che c’è l’Inter ed è in vantaggio, però da Roma si augurano che ci siano degli intoppi. Lukaku e Dybala all’Inter? Il ritorno del belga sarebbe ottimo per le caratteristiche, con Lautaro Martinez è ideale e sceglierei lui. Certo che, se potessi prenderei entrambi e Dybala dietro. Certo poi ci vuole equilibrio dietro considerando anche l’arrivo di Mkhitaryan che purtroppo è andato via da Roma per andare all’Inter. Io credo che l’Inter stia faacendo un mercato molto intelligente per rinforzare una squadra già forte».