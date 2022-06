Inter, il rinnovo di Inzaghi non è solo un passo formale: crescere insieme

L’Inter deve solo annunciare il rinnovo di Inzaghi. Il rapporto col tecnico dunque andrà avanti oltre il 2023. Questo deve rappresentare un nuovo punto di inizio, con l’idea di crescere insieme.

RINNOVO DI COPPIA – L’Inter e Inzaghi sono pronti ad andare ancora avanti insieme. Un riconoscimento per il lavoro del tecnico dopo il suo primo anno in nerazzuro. E in generale fuori dall’ambiente Lazio. Un modo per dargli più tranquillità e affrontare nel modo migliore il suo secondo anno a Milano. Soprattutto, per fare in modo di andare avanti insieme.

PRIMO ANNO, PRIMI PASSI – Andare avanti va inteso in senso letterale. Inzaghi si è trovato sulla panchina dell’Inter forse un po’ a sorpresa. Ha dovuto adattarsi in fretta e imparare molte cose. Alcune sulla sua pelle, a stagione in corso. Ha ottenuto dei risultati anche buoni, specialmente considerando la situazione di partenza. Questo non significa che il suo percorso sia finito. Che sia arrivato a un punto e possa sedersi.

CRESCERE INSIEME – L’Inter ha bisogno che Inzaghi continui a crescere come allenatore. Ha dimostrato delle cose, ma serve concentrarsi su cosa invece ha funzionato meno. Trovare soluzioni, innovazioni. Perché il primo anno ha alimentato anche attese, speranze. Il rinnovo deve essere un ulteriore stimolo a continuare il percorso. Dare fiducia e anche protezione. Dopo un anno di esperienza, approcci, tentativi, errori. Prendere i primi frutti e portare avanti il lavoro. Con l’idea di proseguire altri anni in nerazzurro.