Dybala-Inter, questione di tempo: no ripensamenti, ecco cosa manca – SM

Per vedere Paulo Dybala all’Inter servirà un altro po’ di pazienza. Secondo SportMediaset nessun ripensamento da parte dei nerazzurri che, però, prima devono fare spazio in rosa

TEMPO – Paulo Dybala sembrava ad un passo dall’Inter, ma per l’arrivo della “Joya” in nerazzurro occorrerà attendere ancora un po’. Secondo SportMediaset non va dato credito alle voci che vorrebbero un ripensamento della dirigenza nerazzurra: le parti si sono esposte fin troppo sull’affare anche se l’intervista di ieri di Marotta (vedi articolo) può essere vista come un messaggio al procuratore dell’argentino a non forzare la mano. Per l’arrivo di Dybala in nerazzurro occorrerà, come detto, attendere: l’Inter deve semplicemente fare spazio nel proprio bilancio prima di ratificare l’accordo con l’argentino. Dovrà essere definita la cessione di almeno uno degli attaccanti presenti in rosa: i principali indiziati Sanchez e Dzeko.

Fonte: Sportmediaset.it