Ambrosini: «Inter con più voglia di vincere. Il Porto ha solo limitati i danni»

L’Inter ha vinto contro il Porto in Champions League, con un San Siro che ha registrato un record di incassi e di spettatori (vedi articolo). Massimo Ambrosini, ieri commentatore tecnico della partita, oggi ha dato un ulteriore commento in onda su Radio 24, nel corso del programma “Tutti Convocati”.

MATCH COMBATTUTO − Massimo Ambrosini, dopo aver commentato ai microfoni di Amazon Prime Video il match di ieri, ha poi detto la sua in diretta a Radio 24 nel corso del programma “Tutti Convocati”. Questa la sua opinione su quanto visto in Inter-Porto: «Partita molto combattuta. Il Porto ci ha messo dentro malizia per gestirla ma l’Inter ha avuto più voglia di vincerla. Il Porto ha avuto piuttosto voglia di sporcarla. Quando perdi e sbagli, non vai a casa contento ma il Porto ha limitato i danni. Con 10’ in più un secondo gol l’Inter lo fa. Sui diverbi penso che non tutti siano positivi ma è sempre la reazione a determinati casi che fa determinare se il caso è negativo o positivo. Scelte iniziali di Simone Inzaghi sono state giuste e mi è piaciuto il timing delle successive. Per la partita sporca Romelu Lukaku ha reso giocabile. Marcelo Brozovic poi, anche non in forma, è una risorsa troppo importante perché Calha con lui fa sia mezzala sia aiuto play e ieri l’Inter ne aveva bisogno. È entrato bene anche Robin Gosens ieri quindi i cambi sono stati giustissimi».