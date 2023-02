Inter-Porto quinto sold out stagionale! Come incasso solo una meglio: i dati

Inter-Porto di ieri sera è il quinto sold out della stagione in casa (vedi articolo). La partita è anche la seconda di sempre, nella storia del club, per incasso registrato.

I NUMERI – Ieri sera 75.354 persone hanno assistito a Inter-Porto 1-0. Si tratta del numero più alto fatto registrare al Meazza nelle quattro partite casalinghe di Champions League, dove nel girone non si era mai arrivati al tutto esaurito. L’incasso registrato è di 6.758.321 euro, il secondo più alto di sempre nonché il primo stagionale. Il record, nella storia dell’Inter, è di un’altra partita europea: quella col Barcellona del 10 dicembre 2019, quando furono 7.889.495 gli euro raccolti ma con “soli” 71.818 spettatori, segnale di come ora i biglietti siano meno cari.

I RECORD – Inter-Porto è anche il quinto sold out della stagione. Gli altri sono il recente derby del 5 febbraio (75.584 spettatori, il numero più alto complice la quota del settore ospiti), che però aveva portato un incasso di gran lunga inferiore: 5.832.142 euro. Questa partita è la seconda di sempre in Serie A, dietro a una con la Juventus del 2019. Poi il Napoli il 4 gennaio (75.470 presenze), la Salernitana il 16 ottobre (75.452) e la Roma l’1 ottobre (75.389). Segnale di come i tifosi dell’Inter abbiano voglia di seguire la squadra allo stadio (e di come le stime per il nuovo impianto, da sessantamila posti, forse non siano l’ideale…). Il prossimo impegno in casa dopo Inter-Porto sarà col Lecce, domenica 5 marzo alle ore 18.