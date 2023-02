Mattioli: «Inter, ora pieno convincimento! Acerbi? Dicevano fosse decrepito»

Mattioli promuove l’Inter che ieri sera ha battuto per 1-0 il Porto. Il giornalista poi critica chi aveva già dato Acerbi per finito, usando come esempio la sua prestazione di ieri. Le sue parole a Radio Radio.

VITTORIA DI SPESSORE – Mario Mattioli indica un protagonista “alternativo” di Inter-Porto: «Francesco Acerbi non mi ha stupito, perché lo conosciamo, però ha fatto una partita di altissimo livello. Mi viene sempre in mente il fatto che qui a Roma da mesi si diceva che era ormai decrepito e da buttare… Al di là di questo quello che mi ha colpito è stata la determinazione nei propri mezzi: da mesi si vedeva nell’Inter un’immagine sfumata, di timore, di non convinzione nei propri mezzi. Ieri sera ho visto una bella squadra, al di là del fatto che abbia segnato verso la fine della partita che non conta. Tutti i giocatori hanno messo determinazione e creduto nei propri mezzi, vedi Matteo Darmian che ha fatto delle giocate di grandissimo livello internazionale».

CREDERCI SEMPRE – Per Mattioli in vista del ritorno ci sono buone possibilità: «Mi è piaciuta l’Inter, per le sue caratteristiche e la sua voglia di superare il Porto, che non è una squadra arrivata lì per caso. È la migliore delle tre avversarie delle italiane: una squadra forte, fisica, agonistica. Una bella vittoria e col gol di Romelu Lukaku neanche così facile: colpo di testa e tap-in sì, ma ritrovare l’equilibrio e mettere dentro la palla non è facile per niente. È una squadra che si avvia al ritorno col pieno convincimento di poter andare ai quarti».