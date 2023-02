Padovan: «Inter, col Porto vinta gara equilibrata. Vantaggio prezioso ma…»

Gianluca Padovan ha parlato anche della vittoria conquistata ieri sera a San Siro dall’Inter contro il Porto in Champions League.

VITTORIE – Queste le parole da parte di Giancarlo Padovan su Sky Sport 24 riguardo la sua sensazione a seguito delle vittorie di Milan, Napoli e Inter dopo le rispettive vittorie nelle rispettive partite di andata negli ottavi di Champions League. «È troppo presto per dire che son passate tutte e tre. Una è passata ed è il Napoli perché non si fa rimontare certo dall’Eintracht Francoforte. Le altre due hanno due partite difficili, secondo me, cioè sia il Milan con il Tottenham che l’Inter con il Porto hanno vinto partite equilibrate, però in cui anche l’episodio, secondo me, è andato a favore delle due squadre milanesi».

INTER-PORTO – Padovan ha aggiunto sulla partita vinta dai nerazzurri ieri sera. «Ricordo che l’Inter ieri sera, non so, forse senza l’espulsione di Otavio, non so se vince, ma non ha importanza. Ha vinto e ha vinto con merito perché non ha rubato nulla. Non è che il Porto fosse stato superiore, però abbiamo visto che è una squadra, come si dice, un po’ collosa, che ti gioca addosso, dalla quale fai fatica a svincolati e ha avuto qualche chance. Qualche chance, non moltissime. (Sul finale di primo tempo, ndr) è stata pericolosa, però l’Inter ha avuto più occasioni, ha condotto di più la partita, ha avuto più possesso palla. Ha voluto di più questa vittoria e poi è arrivata. Ora il vantaggio è prezioso, ma ricordiamoci che è minimo perché è un attimo, voglio dire, in casa altrui beccare un gol e doversi misurare magari sui 120 minuti».