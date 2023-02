Inter-Porto 1-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Porto di ieri sera ha visto – finalmente – Lukaku decisivo per trovare una vittoria. L’1-0 nell’andata degli ottavi di Champions League segna anche la fine di un lungo digiuno statistico nel turno.

DUE – I gol consecutivi per Romelu Lukaku, che prima di Inter-Porto aveva segnato all’Udinese sabato scorso. Non gli capitava da oltre nove mesi, in Premier League col Chelsea il 7 maggio al Wolverhampton (doppietta) e quattro giorni dopo al Leeds United. Con l’Inter dalle sue ultime due partite prima della cessione, contro Juventus e Udinese (striscia di tre di fila, iniziata contro la Roma).

DUE – Le reti di Lukaku in questa Champions League, che lo rendono il secondo miglior marcatore della squadra nel torneo dopo Edin Dzeko (tre). Anche l’altra era arrivata da subentrato, nel 4-0 al Viktoria Plzen del 26 ottobre.

TRE – Le partite in casa fra Inter e Porto, tutte finite con una vittoria. La curiosità è che si è sempre giocato con una maglia diversa: la seconda divisa (bianca) nel 3-1 del 15 marzo 2005, la terza divisa (righe orizzontali nerazzurre) nel 2-1 dell’1 novembre 2005 e la prima ieri.

QUATTRO – I gol di Lukaku nella fase a eliminazione diretta di Champions League. Gli altri li aveva realizzati con la maglia del Manchester United, in una sconfitta per 1-2 contro il Siviglia il 13 marzo 2018 e in una vittoria per 1-3 sul PSG (doppietta) il 6 marzo 2019. Tutti quelli prima di ieri erano nel ritorno degli ottavi.

TREDICI – Gli anni dopo cui l’Inter è riuscita a vincere l’andata degli ottavi di Champions League. Non accadeva dalla stagione del Triplete, il 2-1 al Chelsea del 24 febbraio 2010. Poi solo sconfitte: 0-1 col Bayern Monaco il 23 febbraio 2011, 1-0 col Marsiglia il 22 febbraio 2012 e 0-2 col Liverpool il 16 febbraio 2022.