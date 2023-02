Allegri: «Semifinale con l’Inter obiettivo importante. Dati traguardi»

Allegri ha parlato in conferenza stampa al termine di Salernitana-Juventus (vedi articolo). L’allenatore bianconero ha anche parlato del valore delle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter, per la quale da oggi si sanno data e ora dell’andata (vedi articolo).



OBIETTVO FISSATO − Massimiliano Allegri, al termine della netta vittoria della Juventus contro la Salernitana, è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore bianconero ha parlato della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter: «Ci siamo dati degli obiettivi. Il primo era raggiungere le squadre che ci stavano davanti. Ora cercheremo di ritornare nella parte sinistra della classifica. Questa è la realtà, perché poi ci consente di affrontare la Coppa Italia. La semifinale contro l’Inter è un obiettivo importante e poi c’è l’Europa League. Per poter far questo stasera era importante vincere perché nessuno si ricorda che in realtà noi abbiamo fatto 41 punti. Ora si guarda la classifica. Quindi se stasera non facevi risultato eri in fondo alla classifica e in questo i ragazzi sono stati molto bravi».