Behrami stuzzica Inzaghi: «Grandi allenatori chiedono i giocatori»

Behrami dopo Sassuolo-Inter, presente dagli studi di DAZN ha espresso la sua opinione sul come migliorare la squadra nerazzurra in vista del mercato. Poi prova a rispondere a Inzaghi.

MAI CONTENTO – Valon Behrami dopo Sassuolo-Inter parla così del mercato dei nerazzurri: «Sulla fascia destra all’Inter io vedrei Thiago Santos, un giocatore che somiglia molto a Cancelo. Molto giovane e secondo me importante, però anche lui costa tanto. Fa la differenza, può veramente cambiare la fascia se dovessero vendere Dumfries. Buongiorno è un giocatore secondo me pronto per fare il titolare all’Inter, per il prezzo aspetteremo l’Europeo. Invece, come alternativa a Gudmundsson ho messo Munian che è in uscita dall’Atletico Bilbao. È un giocatore che può cambiare il risultato in qualsiasi momento, è un leader. Ha 32 anni, quindi l’età giusta per capire che potrebbe alternarsi. In attacco come alternativa a Zirzkee dico Sesko che costa tanto».

Behrami vs Inzaghi, l’ex centrocampista ci prova

BOTTA E RISPOSTA – Behrami poi si è soffermato a parlare così di mercato, prima di cercare di rispondere alla bordata di mister Simone Inzaghi: «Quando l’Inter arriva in finale di Champions League dalla stagione successiva ti aspetti di avvicinarsi sempre di più a quel tipo di standard. I grandi allenatori le Champions League le vincono perché chiedono i giocatori, bisogna essere coraggiosi anche nelle dichiarazioni».