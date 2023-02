Zaniolo accolto dagli ex Inter al Galatasaray: doppio contatto

Manca solo l’ufficialità del passaggio di Zaniolo dalla Roma al Galatasaray, un affare che fa felice anche l’Inter (vedi articolo). E proprio due nerazzurri hanno accolto il trequartista classe ’99 in Turchia.

IL SALUTO – Per Nicolò Zaniolo stasera prima tappa della sua avventura in Turchia: attorno alle 20 è arrivato a Istanbul. Il trequartista classe ’99, informa Sport Mediaset, ha sostenuto la prima parte delle visite mediche col Galatasaray, che terminerà domani. Sempre entro ventiquattro ore prevista la firma e l’annuncio, visto che il mercato turco chiude proprio nella giornata di mercoledì. Zaniolo si trasferisce a titolo definitivo dalla Roma, con l’Inter che ottiene il 15% della rivendita. E proprio due ex nerazzurri figurano tra i primi contatti del giocatore. Ha potuto parlare sia con l’allenatore Okan Buruk (da giocatore a Milano dal 2001 al 2004) sia con Mauro Icardi che Zaniolo incrociò quando era in Primavera.