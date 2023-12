Allegri: «Scudetto? Per ora rimaniamo attaccati alla più forte»

Massimiliano Allegri evita nuovamente di parlare di Scudetto. Il tecnico della Juventus non si scopre neanche oggi su Dazn.

EQUILIBRIO – Allegri non si sbilancia mai: «Vincere stasera è stato importante, il Napoli è a -12. Per quanto riguarda lo Scudetto noi dobbiamo continuare a lavorare, migliorare nella gestione della palla e in alcuni momenti della partita. Abbiamo fatto un buon primo tempo, i ragazzi sono stati bravi. La squadra diventa un blocco granitico nei momenti difficili, non hanno avuto grandissimi occasioni e noi abbiamo dimostrato grande spirito. Abbiamo l’ambizione di vincere lo Scudetto, ma bisogna pensare a quello che è oggi. Più punti facciamo più abbiamo possibilità di rimanere attaccati alla squadra più forte del campionato. Gli scontri diretti hanno un peso, gli scudetti si vincono così. Noi dobbiamo mantenere l’equilibrio. Dopo il gol non ci siamo esaltati, non abbiamo fatto lo stesso errore della partita con l’Inter».