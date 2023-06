Agresti: «Frattesi, Inter favorita e una cessione. Milan non citato»

Frattesi è in bilico ormai sembra solo tra Inter e Milan, dovendo scegliere la sua prossima destinazione. Da Radio Radio – Lo Sport, Agresti spiega perché vede i nerazzurri favoriti.

IL DUELLO – Stefano Agresti esclude terzi nella corsa a Davide Frattesi: «La Roma può rientrare, però io credo che in questo momento sia una lotta fra Inter e Milan. Si risolverà la prossima settimana, probabilmente. Giovanni Carnevali ha semplicemente detto le squadre con cui ha parlato di Frattesi: Inter, Roma e Juventus. In questo momento però la Juventus non è competitiva nei confronti delle altre, non ha poi citato il Milan perché lo vedrà a metà della prossima settimana. A meno che non ci sia prima un’accelerazione improvvisa dell’Inter, che è forte di un accordo col giocatore e del gradimento tattico. Dipende anche dall’offerta, però credo che considerata la volontà del giocatore l’Inter sia favorita. Deve solo cedere un giocatore per avere il denaro necessario per prendere Frattesi: una potrebbe essere Marcelo Brozovic, atteso in Arabia Saudita, o André Onana al Manchester United».