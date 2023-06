Romero accende un altro derby Inter-Milan! Nuovo inserimento – SI

L’Inter sembra si stia divertendo a fregare il Milan sui suoi obiettivi di mercato. Dopo Thuram e in attesa di capire cosa succederà con Frattesi, Sportitalia segnala anche il nome di Romero della Lazio.

COLPO GIOVANE – Luka Romero alla Lazio ha dimostrato poco, ma nei recenti Mondiali Under-20 con l’Argentina si è messo in mostra e ha segnato anche uno dei gol del torneo. Coi biancocelesti ha il contratto in scadenza al 30 giugno, non lo rinnoverà. Sportitalia aggiunge anche l’Inter alle squadre che lo puntano a parametro zero, mettendo i nerazzurri in competizione con il Milan. Un altro derby di mercato dunque, dopo quelli per Marcus Thuram e Davide Frattesi. L’Inter vede Romero come l’elemento giovane per completare l’attacco, dopo Lautaro Martinez e Thuram in attesa di capire cosa succederà con Joaquin Correa e Romelu Lukaku.