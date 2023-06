L’Inter Under-15 è Campione d’Italia! Empoli battuto ai rigori

L’Inter Under-15 è Campione d’Italia dopo aver vinto in finale contro l’Empoli dei pari età. Allo Stadio Bruno Recchioni di Fermo si giocano il titolo Nazionale Under-15 di Serie A. I toscani indirizzano subito la partita dopo i primi venti minuti, ma i nerazzurri non perdono le speranze e recuperano lo svantaggio. Risultato di 3-3 nei tempi regolamentari, poi vittoria dell’Inter ai calci di rigore.

CAMPIONI D’ITALIA – L’Inter Under-15 riesce riprendere in mano la partita dopo i primi due gol dell’Empoli realizzati nei primi venti minuti, con le reti di Blini e Campaniello. Per l’Inter le reti di Carrara con il mancino e Curcio dal dischetto riportano il risultati in parità. Non bastano i primi 80 minuti di partita (più cinque di recupero) per decretare la squadra Campione d’Italia. Dopo appena due minuti del primo tempo supplementare, ancora Caccara lanciato in porta, tira trovando l’opposizione del portiere, ma sulla ribattuta e in posizione defilata ribadisce il pallone in rete per il 2-3 e rimonta completata. A meno da un minuto dalla fine, Cristian Bagordo per l’Empoli realizza dal dischetto il gol del 3-3. Rigore fischiato dopo il fallo di mano di Moranduzzo. Praticamente allo scadere dagli sviluppi di un calcio d’angolo, capitan Bovio impatta di testa a botta sicura, ma il portiere salva tutto in tutto. Si va ai calci di rigore, dove brilla Mortarino parando dal dischetto. A Giovanni D’Agostino il rigore decisivo per il gol vittoria e Inter Campione d’Italia! Con questa finale terminano definitivamente le partite delle giovanili dell’Inter per quanto riguarda la stagione 2022-2023.