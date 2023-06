Zhang a Napoli e non per vacanza, ma il motivo non è l’Inter

Zhang ha postato delle stories sul proprio account Instagram in giornata, mostrandosi a Napoli, ma non si capiva il motivo. Tuttosport spiega perché, con l’Inter che stavolta non è al centro delle sue attività.

IL PROGRAMMA – Steven Zhang diventa giudice per un giorno. Il presidente dell’Inter ha passato le ultime ore a Napoli, per partecipare al programma di Alessandro Borghese Quattro ristoranti. Lo rivela Tuttosport, sul proprio sito, spiegando perché nelle ultime ore sono apparse delle stories sul suo profilo Instagram dove si mostrava a Napoli pronto a mangiare una pizza. Nulla di particolare, così come nulla di legato all’Inter, ma per Zhang una serata diversa dal solito.

Fonte: tuttosport.com